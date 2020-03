Sepe supera Musso? Inter valuta il prossimo vice-Handanovic ideale – Sky

Sepe è l’ultima ipotesi per il ruolo di vice-Handanovic. Come ripreso da Gianluca Di Marzio – giornalista di “Sky Sport”, l’operazione tra Inter e Parma potrebbe essere apparecchiata in caso di difficoltà per Musso vista la stima nerazzurra per il numero 1 crociato

CERCASI DODICESIMO – Nuovo nome per la porta dell’Inter nel ruolo di dodicesimo. Si tratta di Luigi Sepe, numero 1 del Parma in prestito dal Napoli ma con obbligo di riscatto condizionato a fine stagione. Attualmente infortunato e sostituito (solo numericamente) dall’interista Andrei Radu, finito in panchina nonostante le premesse del prestito “girato” (dal Genoa al Parma), Sepe può diventare il nome low cost del mercato estivo. Un nome forse a sorpresa, ma comunque più logico per prendere il posto di Daniele Padelli, in scadenza di contratto a fine stagione. La pista che porta a Juan Musso (Udinese), infatti, è in salita. Samir Handanovic non sembra disposto a essere messo in discussione, pertanto le chance di titolarità del classe ’94 argentino sarebbero ridotte nella prossima stagione. Più facile arrivare al classe ’91 Sepe, che accetterebbe di buon grado il ruolo di vice-Handanovic. Da ricordare gli ottimi rapporti tra Inter e Parma, già protagoniste di numerosi affari di mercato, nonostante il problema sorto con Radu.