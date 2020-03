Sepe sempre più in orbita Inter, a Parma dei giovani – TS

“Tuttosport” riporta che il nome in pole come vice-Handaovic per l’Inter è quello di Sepe, portiere del Parma.

NOME IDEALE – Tra le priorità di Beppe Marotta e Piero Ausilio, c’è anche quella di assicurare ad Antonio Conte un vice-Handanovic già rodato. L’identikit porta sempre più a Luigi Sepe che a Parma ha confermato di essere un portiere di comprovata affidabilità e che il secondo in una big l’ha già fatto a Napoli.

PORTIERE PER PORTIERE – La scelta di andare su un numero 12 nel pieno della carriera (Sepe compirà 29 anni l’8 maggio) è motivata anche dalla volontà di far completare a Ionut Radu (per lui 23 anni a maggio) il processo di maturazione. Che potrebbe essere pure a Parma, nel caso in cui però la situazione dovesse cambiare: il titolare è Colombi e l’Inter cerca un club che Radu lo faccia giocare.

ALTRI NOMI – Nel caso in cui non si completi per questo motivo il gioco a incastri tra portieri, l’Inter potrebbe dirottare in Emilia Lucien Agoumé oppure Lorenzo Pirola, giocatori che in questa stagione hanno vissuto ai margini della prima sqaudra e necessitano di trovare un club che possa farli giocare con continuità. Nei piani di Marotta e Ausilio faranno un percorso simile a quello di Alessandro Bastoni.