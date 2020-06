Sepe pronto a tornare a giocare, l’Inter segue interessata – TS

“Tuttosport” riporta che l’inter segue il rendimento di Sepe. Il portiere del Parma sarebbe un affidabile vice Handanovic.

RIENTRO PRONTO – Sepe è pronto a riprendersi la porta del Parma. Il lungo stop per il Coronavirus ha permesso al portiere di recuperare dai problemi fisici che avevano spinto il club a chiedere all’Inter Radu. Salvo poi fargli fare il secondo. E ora il terzo. Tornando a Sepe, ormai è uno dei punti fermi della squadra di D’Aversa. E le due stagioni da titolare in gialloblù lo hanno consacrato tra i portieri più affidabili in Serie A. Il portiere ha vissuto in realtà due anni in prestito, e a fine anno verrà riscattato per obbligo per 4 milioni.

FUTURO DA STABILIRE – A quel punto il suo futuro sarà da scrivere. Il suo ottimo rendimento ha acceso i riflettori del mercato. Oltre al Napoli su di lui c’è l’Inter. La società lo valuta tra i portieri da affiancare ad Handanovic perché ha dimostrato di essere affidabile anche nel gioco coi piedi.