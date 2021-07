Sepe ormai lontano dall’Inter causa Radu: pronto a tornare in Serie A – SI

Sepe non sarà il prossimo dodicesimo dell’Inter tra i pali. Pedullà, in chiusura di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, dà ormai per fatto il trasferimento al Genoa. Cosa ne sarà del futuro di Radu adesso?

SFUMA IL N.12 – Il no di Andrei Radu alla Real Sociedad (che sta per risolvere il problema tra i pali, ndr) ha cambiato le sorti della porta nerazzurra. L’Inter, dopo aver bloccato Luigi Sepe, ora se lo vede sfuggire. Come assicurato dal giornalista Alfredo Pedullà, ora il Genoa è in pole position ed è pronto a completare l’arrivo del portiere del Parma in Liguria. La situazione potrebbe cambiare solo se, nelle prossime ore, l’Inter convincesse Radu ad accettare un’altra destinazione, così da far spazio a Sepe nel ruolo di dodicesimo. Difficile. Sepe-Genoa è ormai in dirittura d’arrivo: dopo la retrocessione del Parma in Serie B, avrà una nuova occasione in Serie A. Da numero 1…