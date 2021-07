Sepe opzione Inter? Intanto il Parma lo ‘scarica’ in vista della cessione

Si è parlato tanto di Sepe per l’Inter, anche se ieri è spuntata una nuova pretendente per il portiere (vedi articolo). Nel frattempo il Parma l’ha escluso dai convocati per il ritiro.

IN USCITA – Luigi Sepe è uno dei nomi che lasceranno il Parma, dopo la rovinosa retrocessione della passata stagione. Ci sono state voci sull’Inter nei suoi confronti, anche se al momento non sembra ci sia qualcosa di più concreto. Di recente si è parlato anche di Bologna e Genoa, di certo è che lui resterà in Serie A. Come riporta “Tutto B” il Parma, nel frattempo, lo ha escluso dai convocati per il ritiro che si terrà a Castelrotto da lunedì prossimo al 24 luglio. Con Sepe in uscita anche Alberto Grassi, Vincent Laurini, Giuseppe Pezzella e Mattia Sprocati, curiosamente tutti seguiti dall’agente Mario Giuffredi.

Fonte: TuttoB.com – Angelo Zarra