Sepe, l’Inter ci pensa come nuovo portiere. Ma c’è concorrenza in Serie A

Sepe è in uscita dal Parma, dopo la retrocessione dei ducali. Secondo Alfredo Pedullà sono tre le squadre di Serie A che hanno messo gli occhi su di lui, fra cui l’Inter.

OPZIONE FRA I PALI – L’Inter ha già preso Alex Cordaz come portiere, per sostituire Daniele Padelli passato all’Udinese, ma potrebbe non essere finita qui. Un nome, fatto da Alfredo Pedullà sul proprio sito, è quello di Luigi Sepe reduce dalla retrocessione col Parma. Era il primo obiettivo del Genoa, che però in giornata ha messo gli occhi su Guglielmo Vicario del Cagliari e può chiudere a breve. Nelle ultime ore è subentrata l’Atalanta, che ha trovato una valutazione troppo alta per Juan Musso e vorrebbe sostituire Pierluigi Gollini. Per Sepe, quindi, l’Inter si ritrova una concorrenza agguerrita dalla Serie A.

Fonte: AlfredoPedulla.com