Sepe è nuovamente il nome a sorpresa per la porta dell’Inter ma anche quest’estate rischia solo di essere una suggestione. Come riportato da Alfredo Pedullà – giornalista di ‘Sportitalia’ -, il portiere del Parma ha altre idee, che costringono i nerazzurri a cercare altrove

CERCASI N.12 – L’Inter continua a lavorare per completare il pacchetto di portieri. Assodato che Alex Cordaz farà il terzo, si cerca un dodicesimo affidabile da mettere alle spalle del capitano Samir Handanovic, che sarà ancora titolare. In uscita, infatti, c’è Andrei Radu, che probabilmente andrà in prestito in Spagna, sponda Real Sociedad (vedi articolo). Nelle ultime ore l’Inter ha fatto due tentativi per Luigi Sepe, che vuole tornare in Serie A dopo la retrocessione in B con il Parma. Il portiere classe ’91, però, preferirebbe andare al Genoa per fare il titolare anziché all’Inter da dodicesimo. Attenzione, quindi, a Marco Silvestri dell’Hellas Verona, che resta sempre in orbita Inter per il ruolo di vice-Handanovic. In questo caso, però, va escluso lo scambio tra Radu e Silvestri, ipotizzato nei giorni scorsi (vedi articolo).