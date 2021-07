Sepe, aumenta la concorrenza dell’Inter: si somma un altro club – Sky

Sepe è, da circa un paio di settimane, uno dei nomi che si valutano come vice di Handanovic all’Inter. Tuttavia, come fa sapere Gianluca Di Marzio in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, c’è un altro club di Serie A su di lui.

TRASFERIMENTO IN VISTA – Luigi Sepe sta per lasciare il Parma, vista la retrocessione in Serie B dei ducali. Il portiere è in corsa sia per l’Inter, come vice di Samir Handanovic, sia per il Genoa che ha perso Guglielmo Vicario (passa dal Cagliari all’Empoli). Secondo Gianluca Di Marzio, però, si è aggiunto anche il Bologna alla corsa per l’estremo difensore. I rossoblù hanno chiesto informazioni e Sepe, che dovrebbe tornare in Serie A, è fra i più richiesti.