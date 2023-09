IN – Sensi e l’ultimo giorno di mercato, la scelta sul suo futuro all’Inter

Sensi si è infortunato, proprio nell’ultimo giorno di calciomercato e in contemporanea con l’arrivo di Klaassen all’Inter. Per il centrocampista preso nel 2019 dal Sassuolo, come apprende la nostra redazione, è arrivata la scelta sul suo futuro.

LA DECISIONE – Stefano Sensi resta all’Inter. Questa la conferma data da parte del suo agente, Giuseppe Riso, al nostro inviato all’Hotel Sheraton di Milano, Onorio Ferraro. Nonostante l’arrivo di Davy Klaassen, solo da ufficializzare, e l’improbabile partenza di Kristjan Asllani il centrocampista preso dal Sassuolo (in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno) non si sposterà nelle ultime ore del mercato. Per Sensi, peraltro, c’è da fare i conti con un altro problema fisico.