Sensi, tutto fatto con la Sampdoria: risolti ultimi dettagli – Sky

TRASFERIMENTO CHIUSO – Inizia una nuova tappa di carriera per Stefano Sensi, almeno fino alla fine di questa stagione. Il centrocampista dell’Inter è infatti un nuovo giocatore della Sampdoria, ma soltanto in prestito. Come conferma Marco Demicheli di Sky Sport: «È fatta per Stefano Sensi alla Sampdoria dopo che sono stati risolti anche gli ultimi dettagli. Il giocatore si trasferirà ai blucerchiati in prestito».