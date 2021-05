L’Inter dovrà continuare a far fronte alla crisi economica che ha colpito tutto il mondo del calcio, con l’autofinanziamento. Tra le colonne di “TuttoSport” tra i giocatori “sacrificabili” viene fatto il nome di Stefano Sensi.

SACRIFICABILI – L’Inter dovrà gestire l’emergenza economica, che comunque ha colpito tutti i club in Europa, con il classico autofinanziamento. Proprio per questo motivo qualche giocatore potrebbe essere sacrificato. Tra questi, si fa il nome anche di Stefano Sensi. L’ex Sassuolo interessa fortemente a Roberto De Zerbi che lo ha già allenato in nero-verde e che adesso vorrebbe portarlo con sé in Ucraina, allo Shakhtar Donetsk. Non solo Sensi, anche Alessandro Bastoni avrebbe tanti estimatori fuori dall’Italia, come per esempio il Pep Guardiola per il suo Manchester City.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino e Stefano Scacchi