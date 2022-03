Sensi torna all’Inter con un nuovo ruolo? Altri due nomi dal mercato – CdS

Sensi è in prestito alla Sampdoria fino al 30 giugno, poi tornerà all’Inter. Per lui, nella prossima stagione, possibile un nuovo ruolo anche se la società, riporta il Corriere dello Sport, tiene vivo il mercato.

CAVALLO DI RITORNO? – Stefano Sensi sta provando a rilanciarsi alla Sampdoria dopo due anni e mezzo decisamente non fortunati all’Inter. Con Marco Giampaolo ha fatto il trequartista, tornando in nerazzurro è possibile che diventi il vice di Marcelo Brozovic. Sensi però già dai tempi del Sassuolo è diventato una mezzala, da capire come sistemarlo in campo. Secondo il Corriere dello Sport, per trovare un’alternativa al croato, oltre a Sensi e Kristjan Asllani (vedi articolo) offerto anche l’austriaco Florian Grillitsch, in scadenza di contratto con l’Hoffenheim, senza però scaldare troppo. Resta sullo sfondo, pure qui non prioritario, Gonzalo Villar che la Roma ha prestato al Getafe.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno



