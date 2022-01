Sensi titolare contro l’Empoli, poi in prestito alla Sampdoria – TS

Stefano Sensi contro l’Empoli in Coppa Italia giocherà titolare a centrocampo, ma come specificato dall’edizione odierna di TuttoSport subito dopo si trasferirà in prestito alla Sampdoria fino al termine della stagione.

AI SALUTI – Sensi titolare in Coppa Italia contro l’Empoli, poi i saluti. Secondo il quotidiano di Torino il centrocampista è pronto a giocare titolare domani. L’italiano da un po’ di tempo sta bene e vuole dimostrarlo, Inzaghi gli darà fiducia e lo schiererà titolare. Sensi ha ormai fatto altre considerazioni, legate alla volontà di trovare una squadra che gli permetta di giocare con continuità anche per non perdere l’ultimo treno per la nazionale italiana. Sensi dopo l’infortunio patito a Genova contro la Sampdoria lo scorso 12 settembre non ha più avuto problemi fisici in stagione, anche grazie al modo con cui è stato gestito dallo staff nerazzurro. Il centrocampista vuole chiudere la stagione alla Sampdoria, dove si trasferirà con la formula del prestito per i prossimi sei mesi. Idea che si è fatta sempre più concreta dopo che in blucerchiato è sbarcato Marco Giampaolo, allenatore ideale per farlo rifiorire.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino