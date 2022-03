Sensi, tanti club su di lui. E spunta un club di Serie B in caso di promozione

L’Inter attende con ansia di giocare domenica sera contro la Juventus. Un match che potrebbe dire tanto del finale di stagione dei nerazzurri. Un calciatore in prestito dall’Inter intanto, Stefano Sensi, piace a molti club, sia di Serie A sia di Serie B.

PROMOZIONE – L’Inter lavora per preparare al meglio la partita contro la Juventus di domenica sera. I nerazzurri devono assolutamente vincere per tenere aperto ogni discorso scudetto. Intanto un calciatore dell’Inter in prestito alla Sampdoria, Stefano Sensi, scalda il calciomercato nerazzurro. Tanti i club su di lui (vedi articolo) ma l’ultimo è uno di Serie B che sogna la Serie A, il Monza di Berlusconi e Galliani. Stando a quanto riporta Serie B News infatti, l’interesse del club biancorosso è concreto. Secondo il sito che segue da vicino la serie cadetta la squadra di Berlusconi, in caso di Serie A, sarebbe pronta a sborsare circa 10 milioni per accaparrarsi il centrocampista dell’Inter. Un gruzzoletto importante per i nerazzurri che così potrebbero reinvestire in altri profili.

Fonte: Serie B News