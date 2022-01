Sensi, slitta il passaggio alla Sampdoria! L’Inter attende gli esami di Correa

Slitta il trasferimento di Sensi dall’Inter alla Sampdoria. Il giocatore era atteso per domani a Genova ma i nerazzurri hanno bloccato tutto in attesa degli esami dopo l’infortunio di Correa

SLITTA − Si interrompe almeno temporaneamente la trattativa tra Inter e Sampdoria per Sensi. Il club nerazzurro ha deciso di far slittare il suo passaggio al club doriano in attesa dell’esito degli esami di Joaquin Correa (vedi articolo). Il centrocampista della Nazionale era atteso dalla Sampdoria nella giornata di domani per limare gli ultimi dettagli e mettere la firma sul contratto. Come riporta Gianluca Di Marzio su Sky Sport Calciomercato, l’Inter ha deciso di bloccare tutto almeno fino a sabato. I nerazzurri giocheranno contro il Venezia in campionato.