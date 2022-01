Sensi sempre più verso la permanenza all’Inter: valutazioni a fine mercato

Resta sempre aperta la situazione legata a Stefano Sensi e alla sua permanenza all’Inter. Secondo le notizie che arrivano da Sky Sport, è sempre più probabile che il giocatore resti in nerazzurro a gennaio. Si valuterà di nuovo a fine mercato.

PERMANENZA – La sfida contro l’Empoli sembra aver cambiato tutto per Stefano Sensi. Non solo per il gol segnato, che ha permesso all’Inter di conquistare gli Ottavi di finale di Coppa Italia. Ma anche per una sua permanenza in nerazzurro. Il giocatore era ormai promesso alla Sampdoria, ma l’infortunio di Joaquin Correa ha cambiato gli scenari. Secondo le notizie che arrivano da Sky Sport, in casa Inter si valuterà di nuovo la sua situazione verso fine mercato. Ovvero quando ci saranno notizie più certe sui tempi di recupero dell’argentino. Ma una permanenza di Sensi in nerazzurro prende sempre più forma.