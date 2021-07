Sensi, segnali positivi all’Inter. Ma la Fiorentina insiste: pronta offerta – TS

Il “Tuttosport”, oggi in edicola, analizza la situazione relativa a Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter e della Nazionale. La volontà del club nerazzurro, e quella di Inzaghi, sono chiare. Ma la Fiorentina insiste

PRESSING – L’Inter e Simone Inzaghi, sono in attesa del pieno recupero di Stefano Sensi. Il centrocampista, intanto, non prenderà parte all’amichevole dei nerazzurri col Lugano, in programma sabato: il calciatore avrà due giorni di permesso visto l’imminente matrimonio. Inzaghi è fiducioso ed intende puntare su di lui, ma prima, il calciatore, dovrà recuperare al 100% dall’infortunio che non gli ha permesso di partecipare all‘Europeo con l’Italia. Intanto, secondo quanto riferito dal “Tuttosport” la Fiorentina continua ad insistere per il centrocampista: l’Inter intende puntare sul rilancio di Sensi ed il calciatore vuole ritagliarsi uno spazio importante con l’avvento di Inzaghi. La sensazione, però, secondo il quotidiano, è che con un’offerta dei viola da almeno 15 milioni la situazione possa cambiare.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport