Sensi-Sampdoria, l’Inter punta ad accontentarlo. Ma serve incastro – SI

Sensi alla Sampdoria sembrava già definito una settimana fa, poi l’infortunio di Correa e il gol in Inter-Empoli hanno un po’ cambiato le cose. Da Sportitalia si segnala come la volontà sia farlo andare in prestito lo stesso, a una condizione.

SI CHIUDE? – Stefano Sensi può trasferirsi alla Sampdoria entro le ore 20 del 31 gennaio. La volontà del centrocampista è quella di andare a giocare e l’Inter vuole accontentarlo, come spiega Tancredi Palmeri per Aspettando Calciomercato su Sportitalia. C’è però una condizione necessaria per far sì che Sensi vada via: trovare un’altra punta. E, come segnalato in precedenza, ci sono problemi per Felipe Caicedo ed Eddie Salcedo (vedi articolo).