Sensi-Sampdoria, il giocatore verso il sì. Scambio di prestiti con Thorsby?

Sensi alla Sampdoria, può essere una realtà. Il giocatore si sta convincendo a trasferirsi in quel di Genova sponda blucerchiata. Attesa per il cambio allenatore. All’Inter può arrivare Thorsby

SCAMBIO − Sono ore calde nell’asse Milano-Genova con Inter e Sampdoria protagoniste. Stefano Sensi, finito sotto la lente d’ingrandimento del club blucerchiato, è orientato a dire sì alla proposta dei doriani. Il giocatore attende il cambio allenatore con l’esonero di D’Aversa e il ritorno di Giampaolo. Il centrocampista vuole sfruttare l’opportunità Sampdoria per ritrovare spazio e continuità in vista di una nuova convocazione in Nazionale. Come riporta Claudio Raimondi su Pressing, all’Inter può arrivare Morten Thorsby. I due club, infatti, starebbero pensando ad uno scambio oneroso di sei mesi con il rimanente ingaggio di Sensi pagato dalla Sampdoria.