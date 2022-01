Sensi-Sampdoria, fatta! Definito l’accordo con l’Inter: formula e tempi – Sky

Tutto fatto per Sensi dall’Inter alla Sampdoria! Gianluca Di Marzio, nella puntata di stasera di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, aggiorna su cosa accadrà in tempi ormai abbastanza rapidi su questo fronte.



PARTENZA IMMINENTE – Questa la notizia di Gianluca Di Marzio: «Stefano Sensi alla Sampdoria. Ne avevamo parlato negli scorsi giorni come ipotesi concreta e sarà il primo regalo per Marco Giampaolo. Arriverà l’annuncio ufficiale domani e Sensi sarà il primo regalo. Mancava l’OK del giocatore, è arrivato oggi: sarà un prestito secco per rivalorizzarsi, giocare e non perdere contatto con la Nazionale. Una scelta di Sensi per poter andare a giocare, con Giampaolo farà la mezzala. La Sampdoria domani conta di definire tutti i dettagli con l’Inter per averlo a disposizione dopo la Coppa Italia, per la partita contro lo Spezia che sarà proprio l’esordio di Giampaolo».