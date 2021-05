Sensi è uno dei possibili partenti in casa Inter. Il centrocampista azzurro è stimato sia in Italia sia all’estero. Come riportato da “Sport Mediaset”, due interessamenti sono già stati avanzati

ITALIA O UCRAINA – Il nome di Stefano Sensi si unisce a quello dei quattro giocatori considerati “sacrificabili” dall’Inter per alleggerire il proprio monte ingaggi (vedi articolo). Il centrocampista classe ’95 in Italia piace molto alla Fiorentina, anche se in queste ore si fa largo anche la pista estera. L’approdo di Roberto De Zerbi sulla panchina dello Shakhtar Donetsk è un possibile richiamo per Sensi, che dovrà valutare anche l’opzione Ucraina. Per completezza d’informazione, il numero 12 dell’Inter al momento non sembra particolarmente convinto di lasciare Milano per Donetsk, piuttosto valuterà proposte dalla Serie A. Ma la Fiorentina deve ancora ufficializzare la sua prossima guida tecnica: ci sarà anche Sensi nei progetti viola?