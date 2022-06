Sensi ragiona: in dubbio il trasferimento dopo l’OK fra Monza e Inter – Sky

Sensi torna all’Inter ma non per restare: andrà altrove, anche se non è affatto certo che la sua destinazione possa essere il Monza. Nonostante l’accordo fra i due club, spiega Sky Sport, il centrocampista tentenna.

IN BILICO – Sono passati tre giorni dall’accordo fra Inter e Monza per il trasferimento di Stefano Sensi in prestito secco, ma non si è ancora chiusa la trattativa. Perché? A causa del centrocampista, che si è preso tutto il weekend per valutare l’offerta della squadra di Giovanni Stroppa. Come spiega Alessandro Sugoni per Sky Sport, al momento manca l’OK di Sensi per il trasferimento. L’intesa i due club l’hanno raggiunta giovedì, con l’incontro in sede con Adriano Galliani (vedi articolo). Ora la palla passa al giocatore, con la questione Sensi che è separata rispetto a quella di Andrea Pinamonti, anche lui richiesto dal Monza (vedi articolo).