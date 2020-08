Sensi primo “acquisto” Inter dopo l’incontro con Conte: i dettagli – Sky

Sensi Inter-Udinese

Sensi continuerà a essere un calciatore dell’Inter. Come riportato da “Sky Sport”, i nerazzurri si sono portati avanti con il Sassuolo. Per la felicità di Conte, confermato in panchina proprio oggi

RISCATTO DECISO – Nella giornata dell’incontro tra Steven Zhang e tutti i suoi uomini di fiducia, incontro che ha sancito la permanenza di Antonio Conte a Milano, arriva anche un’altra notizia. Di mercato. Una notizia che farà sicuramente contento il tecnico nerazzurro. La società nerazzurra ha comunicato al Sassuolo che eserciterà il diritto di riscatto per Stefano Sensi, centrocampista attualmente in prestito. Dopo il prolungamento del prestito dal 30 giugno al 31 agosto, adesso ci siamo. L’Inter verserà nelle casse neroverdi i 20 milioni di euro pattuiti oltre un anno. Non 25 come si pensava inizialmente, dato che i primi 5 milioni sono quelli del prestito oneroso. Per Sensi si prospetta (almeno) un altro anno nell’Inter di Conte. Magari da protagonista. Stavolta dall’inizio alla fine della stagione…