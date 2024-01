Sensi parte con l’Inter, ma il Leicester ha già programmato le visite mediche – SM

Sensi farà parte del gruppo che oggi pomeriggio partirà in treno in direzione Firenze per la trasferta di domenica 28 gennaio contro la Fiorentina. Il calciatore, però, presto sarà ceduto dall’Inter e il Leicester ha già programmato le visite mediche.

CESSIONE IN VISTA – Stefano Sensi è virtualmente un giocatore del Leicester, che ha presentato un’offerta ufficiale all’Inter in questa sessione di mercato e lunedì volerà in Inghilterra per svolgere le visite mediche. Tutto già concordato tra la società nerazzurra e il Leicester che pagherà 3 milioni. Il centrocampista però oggi è partito in treno con la squadra in direzione Firenze, dove domani la squadra sarà impegnata in trasferta. Sensi è atteso lunedì per svolgere le visite mediche con il Leicester, dopodiché sarà tutto ufficiale.