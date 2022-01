Sensi non convinto della destinazione Sampdoria. Vecino-Lazio si può fare

Sensi e Vecino sono i due principali nomi in uscita dall’Inter. Il centrocampista della Nazionale non è però convinto della Sampdoria, occhio invece a Vecino che può trasferirsi alla Lazio

IN USCITA − Obiettivo sfoltire la rosa in questo mese di gennaio per l‘Inter. Dopo l’imminente addio di Satriano (vedi articolo), i nerazzurri potrebbero veder partire anche Stefano Sensi e Matias Vecino. Sul giocatore della Nazionale c’è il forte interessamento della Sampdoria. Tuttavia, come riporta Sport Mediaset, al momento il giocatore non è convinto della destinazione Genova poiché vuole giocarsi le sue carte ancora con la maglia dell’Inter. Diversa è invece la situazione legata a Vecino. Il centrocampista uruguaiano è un obiettivo della Lazio e può concretamente trasferirsi nella Capitale.