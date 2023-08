Sensi sempre sul mercato: due fattori non cambiano i piani – CdS

Stefano Sensi continua a restare nella lista dei partenti dell’Inter. Nonostante l’ottimo precampionato disputato e l’incertezza per quanto riguarda l’arrivo di Lazar Samardzic, secondo il Corriere dello Sport non cambiano i piani dei nerazzurri per il giocatore.

IN PARTENZA – Non sarà Stefano Sensi la soluzione in caso di non arrivo di Lazar Samardzic all’Inter. Il centrocampista ex Sassuolo resta infatti nella lista dei partenti. Nemmeno l’ottimo precampionato disputato – con i gol a PSG e Salisburgo – ha fatto cambiare idea alla dirigenza nerazzurra, anche perché si cerca un giocatore dalle caratteristiche differenti.

Fonte: Corriere dello Sport, Giorgio Coluccia