Sensi-Leicester, ultimo ostacolo superato! Inter in chiusura – Sky

Si sblocca anche l’ultimo ostacolo per il passaggio definitivo dall’Inter al Leicester di Stefano Sensi. A riportarlo è Sky Sport, che fornisce gli ultimi dettagli dell’operazione.

OK ARRIVATO – Tutto pronto per definire il passaggio di Stefano Sensi dall’Inter al Leicester per 2 milioni di euro. L’ultimo ostacolo, ovvero il rapporto dei costi di ingaggio risparmiati per poter ingaggiare un nuovo giocatore, è stato superato. Il club di Championship, dopo aver ricevuto l’ok della federazione in seguito al risparmio sull’ingaggio per il termine del prestito di Cesare Casadei, è pronto quindi a regalare al tecnico Enzo Maresca il centrocampista nerazzurro.