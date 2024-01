Sensi-Leicester, ci siamo! L’Inter incassa: cifre e formula

L’addio di Sensi all’Inter è sempre più vicino. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, il passaggio del centrocampista al Leicester è imminente

CHIUSURA – Sensi è sempre più lontano dall’Inter. Il Leicester City, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è pronto a chiudere in giornata per il centrocampista: l’affare si concluderà sulla base di un prestito oneroso, da 500mila euro, con riscatto obbligatorio fissato a 2 milioni in caso di promozione in Premier League (la squadra guidata da Maresca è attualmente prima in classifica, ndr). Una volta completati gli ultimi dettagli il calciatore viaggerà verso l’Inghilterra per le visite medica e la firma sul nuovo contratto.