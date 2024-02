Sensi, il Leicester lo aspetta: sta per volare. È addio dall’Inter! − Sky

Sensi sta per volare verso l’Inghilterra per raggiungere la sua nuova squadra, il Leicester. Il centrocampista saluta dopo quattro anni.

ADDIO − Stefano Sensi sta per volare verso il Leicester. Ad aspettarlo Enzo Maresca, attualmente primo in Championship e con l’obiettivo di risalire in Premier League. Dopo quattro anni, il centrocampista lascia l’Inter. Accordo ormai tutto trovato. In Inghilterra, come riferisce Gianluca Di Marzio da Sky Sport 24, si sottoporrà alle visite mediche per poi mettere la firma sul nuovo contratto.