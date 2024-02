Sensi-Leicester, l’addio all’Inter è vicino: l’agente Riso dà un’indizio

L’Inter è ancora impegnata per la cessione di Stefano Sensi al Leicester. L’agente del centrocampista, Giuseppe Riso, informa sulle tempistiche.

ULTIME ORE – Al termine della sessione invernale di calciomercato mancano 40 minuti ma ancora si attende per l’ufficialità della cessione di Stefano Sensi dall’Inter al Leicester. La chiusura dell’accordo in questo caso si può prolungare di qualche ora perché in Inghilterra, dove il calciatore è destinato a trasferirsi, la finestra di mercato chiuderà a mezzanotte. In merito si pronuncia proprio l’agente di Sensi, Giuseppe Riso, che intervistato da Sportitalia dichiara: «Sensazioni? Felicissimo per Baldanzi. Per Sensi si deve aspettare un po’. Ne parlerò dopo». Il procuratore sportivo si esprime sulla cessione avvenuta del giovane attaccante alla Roma. Per il trasferimento di Sensi dall’Inter al Leicester, invece, non sbilancia. Ma dalle parole di Riso si percepisce fiducia sulla chiusura positiva della trattativa, per la quale sembra essere solo questione di tempo. Un’indizio, oltre che dall’agente di Sensi, arriva anche dal campo.