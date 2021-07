Sensi, Italiano è chiaro: «Asse centrale fondamentale. Devo valutare»

Vincenzo Italiano è stato presentato oggi in conferenza stampa come nuovo allenatore della Fiorentina. L’ex tecnico dello Spezia ha parlato di mercato e delle possibili scelte, che potrebbero riguardare anche il possibile acquisto di Stefano Sensi dall’Inter.

SCELTE DI MERCATO – Stefano Sensi è uno dei nomi accostati alla Fiorentina del nuovo tecnico Vincenzo Italiano. Proprio quest’ultimo ha parlato nella conferenza stampa di presentazione di oggi, dove ha dato anche qualche indicazione di mercato: «In questi giorni valuteremo la rosa e in ritiro faremo il punto della situazione. Abbiamo già una squadra di livello che si può migliorare. Non valuteremo solo gli aspetti tecnici, ma anche quelli caratteriali. Abbiamo bisogno di giocatori con il fuoco dentro per portare la squadra e la città ad altri livelli. Per me e per le mie idee l’asse centrale è fondamentale. Come detto valuterò la rosa e con la società prenderemo una decisione».