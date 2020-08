Sensi all’Inter, il Sassuolo riceve un “cambio” dalla Primavera: la richiesta

Stefano Sensi Inter-Udinese

Sensi riscattato dall’Inter si sapeva ormai da tempo, ma stasera è arrivata l’accelerata (vedi articolo). Il Sassuolo, nell’affare, ha chiesto di poter avere un ragazzo della Primavera: la prima richiesta, secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, è stata rifiutata.

SOLDI E GIOCATORE – Che Stefano Sensi passasse all’Inter a titolo definitivo non c’erano dubbi e dal momento del suo acquisto. Il prestito con “diritto” di riscatto era una sorta di “obbligo morale”, visti gli ottimi rapporti con il Sassuolo. Secondo Gianluca Di Marzio, nella definizione della trattativa, gli accordi sono leggermente cambiati: «L’Inter oggi ha riscattato Sensi, era un affare scontato però l’ha fatto con venti milioni di euro depositati. Il Sassuolo dovrà scegliere nei prossimi giorni un giovane della Primavera nerazzurra da prendere in quest’operazione. Il Sassuolo vorrebbe Lorenzo Pirola, però non so se l’Inter lo lascerà andare perché è un difensore molto forte».