Sensi dall’Inter alla Sampdoria: occhio alla svolta sulla panchina genovese

Sensi è in uscita dall’Inter e può trasferirsi alla Sampdoria. L’imminente cambio sulla panchina dei blucerchiati tra D’Aversa e Giampaolo può sbloccare la situazione

SVOLTA? − Stefano Sensi rimane in uscita dall’Inter. Negli ultimi giorni, sono stati avviati dei contatti tra l’Inter e la Sampdoria per il trasferimento del centrocampista azzurro a Genova. La situazione, al momento in stand-by, potrebbe sbloccarsi già nelle prossime ore con l’imminente avvicendamento Roberto D’Aversa e Marco Giampaolo. Come riporta la redazione di Sky Sport, manca soltanto l’annuncio ufficiale per il ritorno sulla panchina dei blucerchiati dell’ex tecnico del Milan. A D’Aversa fatale il KO con il Torino.