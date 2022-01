Sensi dall’Inter alla Sampdoria si farà. C’è la stima del nuovo tecnico − Sky

Sensi diventerà presto un giocatore della Sampdoria. Centrocampista convinto di lasciare l’Inter per trasferirsi a Genova. C’è la stima di Giampaolo, ormai nuovo tecnico dei blucerchiati

FATTA − Sensi-Sampdoria è cosa fatta. Il centrocampista, che domani sera potrebbe disputare la sua ultima gara con l’Inter, è pronto a trasferirsi a Genova sponda blucerchiata. Come riporta Alessandro Sugoni di Sky Sport, dopo l’iniziale freddezza, il centrocampista ha deciso di sposare la causa Sampdoria soprattutto per riuscire a trovare quel minutaggio e quella continuità poco trovati negli ultimi tempi in nerazzurro. La Sampdoria sta per chiudere con l’arrivo del nuovo tecnico Marco Giampaolo, il quale stima moltissimo il giocatore.