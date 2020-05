Sensi-Inter, arriva il momento del riscatto? Previsto incontro col Sassuolo

Sensi potrebbe a breve essere riscattato dall’Inter. Carnevali, domenica notte, ha confermato come il Sassuolo sia intenzionato a discutere coi nerazzurri per il trasferimento del centrocampista (vedi articolo), e a breve potrebbe esserci l’annuncio. A riportarlo è il giornalista Luca Cilli, in collegamento fuori dalla sede del club per “Sportitalia Mercato”.

NESSUN RIPENSAMENTO – Stefano Sensi sarà presto un giocatore tutto di proprietà dell’Inter. Non ci sono intoppi con il Sassuolo, con cui si arriverà in breve tempo a un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista. Luca Cilli di Sportitalia spiega come, anche per via di un accordo sulla parola non scritto, le due società siano di fatto già d’accordo. Da escludere che possano esserci problemi, a breve è previsto un incontro fra le parti per definire il tutto. Sensi si era trasferito in prestito con diritto di riscatto un anno fa, ma già si intuiva come potesse essere un obbligo “mascherato”, sulla falsariga di quanto successo nel 2018 con Matteo Politano sempre fra gli stessi due club. Nelle prossime settimane è prevista la fumata bianca, con l’intesa definitiva col Sassuolo. Sensi, che ha avuto un grande inizio poi frenato da tanti infortuni, avrà ancora il tempo per riprendersi l’Inter.