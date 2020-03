Sensi-Inter, patto d’onore col Sassuolo. Ma futuro ora piÃ¹ incerto – TS

Sensi-Inter, patto d’onore col Sassuolo. Ma futuro ora più incerto – TS

Complici gli infortuni, la luce su Stefano Sensi si è un po’ spenta da qualche tempo e adesso si avvicina l’ora per l’Inter per decidere il suo riscatto dal Sassuolo

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, tra Inter e Sassuolo ci sarebbe un patto d’onore per il riscatto di Stefano Sensi che Beppe Marotta vorrebbe rispettare. Il centrocampista ha però ora, oltre gli infortuni che hanno segnato la sua stagione, anche un rivale in più nel suo reparto. Si tratta di Christian Eriksen. Per l’italiano servirebbe dunque un buon finale di stagione (sempre che si riesca a disputare…) per evitare che sorgano dubbi sul suo riscatto, fissato a 25 milioni di euro.