Sensi-Inter, oggi l’ultimo giorno? Le cifre col Leicester City – TS

Sensi può finire la sua esperienza all’Inter nella giornata di oggi. Il centrocampista è da giorni un obiettivo del Leicester City, che presume di concludere già nelle prossime ore l’operazione. Tuttosport dà le cifre.

VA VIA – Stefano Sensi è atteso in Inghilterra per visite mediche e firma sul contratto che lo porterà dall’Inter al Leicester City. Il centrocampista nelle prossime ore lascerà l’Italia, dopo la necessità di portarlo in panchina a Firenze per le squalifiche di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Sensi, ricorda Tuttosport, si trasferirà per tre milioni di euro tra parte fissa e bonus, questi ultimi legati alla promozione in Premier League delle Foxes (al momento in testa alla classifica) e presenze. C’è anche una percentuale sulla futura rivendita in favore dell’Inter, nel caso in cui il Leicester City dovesse vendere Sensi.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini