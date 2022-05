Sensi dall’Inter al Monza? Precisazione ‘illustre’ sulle voci di giornata

Oggi si è discusso di Sensi al Monza, coi brianzoli promossi in Serie A e attesi al debutto nel massimo campionato (vedi articolo). Da Sportitalia arriva una precisazione ‘illustre’ sul mercato dei biancorossi.

I POSSIBILI COLPI – Gianluca Galliani, figlio di Adriano, non ha ruoli ufficiali nel Monza ma conosce ovviamente la situazione societaria dei brianzoli. Ospite di Sportitalia Mercato, parla delle voci circolate oggi su Stefano Sensi dell’Inter: «È un giocatore importante, ha bisogno di continuità e non l’ha avuta neanche alla Sampdoria per via degli infortuni. Oggi come oggi però è un nome assolutamente prematuro, ha giocato ieri la finale. Possono esserci dei gradimenti del direttore sportivo, di mio padre e dell’allenatore, però bisogna prima chiudere il tutto domani con una bella festa».