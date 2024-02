Sensi, Inter irritata col Leicester! Ma rimane ancora una chance – TS

Stefano Sensi, alla fine del valzer, è rimasto all’Inter. Niente trasferimento al Leicester, con entrambe le parti rimaste deluse e con i nerazzurri che perderanno a zero il centrocampista, spiega Tuttosport.

ADDIO – Stefano Sensi dice addio all’Inghilterra. Il suo trasferimento al Leicester, dopo un lungo tira e molla, è saltato sul gong finale del mercato inglese tra la notte di giovedì e venerdì. Il centrocampista, in scadenza a giugno con l’Inter, era partito alla volta dell’Inghilterra per svolgere le visite mediche e mettere l’autografo sul contratto delle Foxes. Come spiga Tuttosport, alla fine non si è fatto nulla. Il Leicester, non convinto dai costi, ha cambiato le carte in tavola chiedendo uno sconto sui 2.5 milioni di euro pattuiti con l’Inter. Gli accordi erano di mezzo milione per il prestito ed eventualmente in caso di promozione in Premier League, di altri due milioni di euro.

DELUSIONE – Ad essere deluso quasi come il calciatore, anche il tecnico Maresca. Irritata anche l’Inter che ha cercato di accontentare gli inglesi senza successo. Adesso invece, si ritroverà a perdere il calciatore a zero a meno che non arrivi qualche offerta da paesi come la Turchia, dove il mercato terminerà il prossimo giovedì 9.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini