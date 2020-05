Sensi, Inter e Sassuolo trattano sul riscatto: la situazione – TMW

Condividi questo articolo

Stefano Sensi è stato uno dei protagonisti della prima parte di stagione dell’Inter. Il centrocampista italiano, in prestito dal Sassuolo, dovrebbe rimanere in nerazzurro. Secondo quanto riferito da “TuttoMercatoWeb” però l’Inter punta ad uno sconto sulla cifra di riscatto pattuita

TRATTATIVA – Stefano Sensi, nella prima parte di stagione, è stato uno degli elementi fondamentali dell’Inter. Il centrocampista italiano, però, a causa di numerosi acciacchi, non è riuscito a dare il suo contributo in maniera continuativa nella seconda parte della stagione. L’Inter, però, è determinata e vuole riscattare il centrocampista italiano. Sensi è approdato a Milano in prestito oneroso(5 milioni di €, ndr) con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb” l’Inter punta ad abbassare la cifra pattuita la scorsa estate con il Sassuolo. Nella trattativa non è escluso che possano essere inseriti alcuni profili di giovani interessanti. La scelta di trattare sulla cifra del riscatto, spiega “TuttoMercatoWeb”, sarebbe figlia dell’emergenza dovuta al Coronavirus. Nell’eventuale trattativa, inoltre, potrebbero essere inseriti altri bonus legati a prestazioni individuali o di squadra.