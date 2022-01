Sensi all’Inter almeno fino a lunedì. Futuro dipende da Correa – Sky

Stefano Sensi, dopo il gol segnato contro l’Empoli, dovrebbe restare in nerazzurro. Il motivo – secondo Luca Marchetti di Sky Sport – è da ricercare però nell’infortunio di Joaquin Correa.

DIETROFRONT – Sembrava tutto fatto per Stefano Sensi alla Sampdoria, che avrebbe dovuto svolgere oggi le visite mediche. Tutto bloccato però al momento, come riporta il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti: «Sensi è stato bloccato. L’infortunio di Correa ha fatto la differenza. L’Inter valuterà cosa fare dopo l’esito degli esami per l’argentino. La decisione è quella di andare a prendere un altro attaccante, oppure di trattenere il centrocampista che almeno fino a lunedì resterà in nerazzurro».