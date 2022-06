Sensi in vacanza ma con una certezza: richiesta fatta all’Inter sul mercato – SI

Sensi è di ritorno all’Inter dopo il prestito, non certo felicissimo, alla Sampdoria da gennaio. Secondo Sportitalia il centrocampista, prima di andare in vacanza, ha fatto una richiesta alla società.

ULTIMO PASSAGGIO? – Stefano Sensi torna all’Inter… per non restarci. Il centrocampista ora è a Formentera, come segnalato dall’inviato sul posto per Sportitalia Tancredi Palmeri. Prima di partire ha chiesto alla società di trovare una sistemazione a titolo definitivo. Come risposta è arrivata una richiesta da quindici milioni di euro per la cessione. Su Sensi c’è il neopromosso Monza, che domani vedrà l’Inter sia per lui sia per altri due giocatori (vedi articolo). Non è però l’unica destinazione possibile, perché bisogna tenere d’occhio anche la Fiorentina. I viola hanno perso, in maniera molto discussa, Lucas Torreira e un profilo come Sensi può diventare quello giusto per il centrocampo di Vincenzo Italiano.