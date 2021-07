Sensi in cima alla lista di Italiano, la Fiorentina prova a stringere – CdS

Tra le colonne del “Corriere dello Sport” anche oggi il nome di Stefano Sensi viene accostato al mercato della Fiorentina, soprattutto dopo l’ufficialità del nuovo tecnico, Vincenzo Italiano.

CERCASI REGISTA – Con l’arrivo di Vincenzo Italiano diventa sempre più fondamentale la presenza di un regista di qualità. Stefano Sensi in questo senso è in cima alla lista del tecnico e la Fiorentina proverà a stringere, considerando anche i discorsi fatti su Dragowski negli ultimi giorni. Il calciatore rispecchia tutte le caratteristiche richieste del tecnico, ma secondo il quotidiano romano l’affare non è facile per mille motivi. La Fiorentina proverà comunque a inserirsi sperando anche in un’apertura del calciatore.

Fonte: Corriere dello Sport – Francesco Gensini

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.