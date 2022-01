Sensi, il giocatore vuole la Sampdoria ma l’Inter frena e attende Correa

Sensi spinge per andare alla Sampdoria, con l’Inter che al momento ha bloccato la sua cessione in attesa di capire le condizioni di Correa (vedi articolo). Il centrocampista ha già parlato con Giampaolo e scelto il numero di maglia

ATTESA − Stefano Sensi vuole la Sampdoria ma l’Inter al momento dice di no. È questo l’attuale scenario in casa nerazzurra in attesa di capire i tempi di recupero di Joaquin Correa, dopo il brutto stop con l’Empoli in Coppa Italia. Il centrocampista spinge per trasferirsi a Genova poiché sa che alla Sampdoria potrà giocare costantemente titolare tutto il girone di ritorno. Lo stesso Sensi ha già parlato con Marco Giampaolo e come riporta Manuele Baiocchini su Sky Sport, ha anche scelto il numero di maglia: il 12, lo stesso che ha tuttora all’Inter. Il club nerazzurro però non ha fretta di chiudere con i blucerchiati.