Sensi e Gagliardini, l’agente nella sede dell’Inter: occhio al futuro – IN

Come informa l’inviato di Inter-News.it Roberto Balestracci, è appena arrivato alla sede dell’Inter Giuseppe Riso, agente di Gagliardini e Sensi. Futuro da discutere.

DOPPIA QUESTIONE – Si scalda il mercato dell’Inter, anche in uscita. Come riportato dal nostro inviato, è infatti arrivato da poco in sede Giuseppe Riso, agente di Stefano Sensi e Roberto Gagliardini. Entrambi i giocatori sono in bilico, con il primo dei due di rientro dal prestito alla Sampdoria e il secondo in scadenza nel 2023. Una doppia cessione in vista? Seguiranno aggiornamenti.