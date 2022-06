Sensi, fatta fra Inter e Monza. Il calciatore riflette: Galliani al lavoro – TS

Stefano Sensi potrebbe approdare al Monza. L’Inter ed il club brianzolo hanno trovato l’accordo per il prestito. Secondo Tuttosport, per il calciatore sono ore di riflessione con Galliani al lavoro per convincerlo

AL LAVORO – Stefano Sensi lascerà l’Inter. Il club nerazzurro ed il Monza, infatti, hanno raggiunto negli scorsi giorni l’accordo per il prestito secco del centrocampista. Secondo Tuttosport, Galliani è al lavoro per convincere l’ex Sassuolo ad accettare la destinazione: è da vedere in tal senso l’incontro avvenuto fra il centrocampista e l’ad nella giornata di ieri. Il Monza vuole rilanciare Sensi e farlo sentire nuovamente importante: il centrocampista, però, non ha ancora sciolto le riserve. Secondo il quotidiano, infatti, è in attesa di squadre più blasonate.

Fonte: Tuttosport – Gianluca Scaduto