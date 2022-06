Sensi e Pinamonti, destino diverso via dall’Inter: il Monza aspetta risposte – Sky

Sensi via dall’Inter, Pinamonti pure. Il primo in direzione Monza, il secondo invece? Le percentuali stanno cambiando rispetto ai giorni scorsi. Come riportato da Sky Sport, probabilmente solo il primo, salvo sorprese, vestirà la maglia biancorossa

COPPIA IN USCITA – Il Monza aspetta una risposta da Stefano Sensi dopo aver strappato il sì dell’Inter al prestito del centrocampista. Lo stesso vale per l’attacco ma quanto pare sono cambiati i piani di Andrea Pinamonti (vedi articolo). In questo caso a titolo definitivo. Il Monza non si è defilato ma, così come la Salernitana, può fare poco se Pinamonti ha scelto un’altra destinazione. Più facile accontentarsi solo di Sensi, che nelle prossime ore dovrà sciogliere gli ultimi dubbi sul suo futuro in biancorosso. Questione di giorni? Come riportato dal collega Alessandro Sugoni – giornalista di Sky Sport -, il Monza aspetta risposta. Da Sensi in primis. Pinamonti, chissà… Anche l’Inter aspetta le stesse risposte, per continuare a sfoltire la rosa.