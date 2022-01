Sensi di ritorno al Sassuolo? Occhio ai possibili sviluppi in uscita per l’Inter – SI

Sensi è uno dei giocatori che hanno avuto meno impiego in questa prima parte di stagione all’Inter. La società non vorrebbe cederlo, ma il Sassuolo comincia a manifestare interesse per un ritorno: lo annuncia Sportitalia.

DI RITORNO? – Stefano Sensi si è trasferito dal Sassuolo all’Inter nell’estate 2019, in prestito con diritto di riscatto poi esercitato. Ora, due anni e mezzo dopo, Sportitalia parla di possibilità di percorso inverso. Per il momento i nerazzurri non hanno proposto il centrocampista in uscita, ma lo scarso minutaggio rende necessaria qualche valutazione. Dal Sassuolo, in caso di apertura al prestito, c’è la volontà di riaccogliere Sensi a braccia aperte: arriverà l’OK entro il 31 gennaio?