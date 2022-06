Sensi, deadline al Monza quasi scaduta. Ma resta ottimismo – Sky

Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, ha fatto il punto sulla trattativa per il passaggio di Stefano Sensi dall’Inter al Monza. Secondo il giornalista il giocatore è orientato al prestito, anche se una risposta sarebbe dovuta arrivare entro oggi.

ULTIMATUM IN SCADENZA – Una risposta che non è ancora arrivata. Ma che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Questa, in sintesi, la situazione legata al possibile passaggio di Stefano Sensi dall’Inter al Monza. Questi gli ultimi aggiornamenti di Luca Marchetti di Sky Sport: «Oggi era il giorno del si o no di Sensi al Monza. Doveva accettare entro oggi. Resta il fatto che gli ultimatum nel mercato lasciano il tempo che trovano e resto convinto che sia più sì che no. Anche lo scorso anno scelse di andare alla Sampdoria per trovare più minuti».