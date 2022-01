Sensi atteso a Genova nelle prossime ore. Lascia l’Inter in prestito secco

Dopo aver completato gli acquisti di Gosens e Caicedo (vedi articolo), l’Inter sta per definire la cessione di Stefano Sensi. Il giocatore è atteso nelle prossime ore per firmare con la Sampdoria

USCITA − Inter, c’è chi entra e c’è chi va. Sono ore molto frenetiche in casa nerazzurra con ben tre colpi chiusi nel giro di pochissime ore. Dopo Gosens e Caicedo in entrata, Inzaghi saluta Stefano Sensi. Il centrocampista, al momento a Coverciano con la Nazionale di Roberto Mancini, è atteso nelle prossime ore a Genova per visite mediche e firma sul contratto con la Sampdoria. Come riporta Fabrizio Romano di Sky Sport, il ragazzo saluta temporaneamente il club nerazzurro in prestito secco fino a giugno.